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В Коми задержали подозреваемых в тройном убийстве

Происшествия

Двое мужчин скрывались в лесу

Печора, Коми, 7 октября 2018, 00:33 — REGNUM  Подозреваемые в убийстве 54-летнего мужчины и двоих подростков — его внука и внучки, задержаны в поселке Кожва Печорского района. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Коми.

По версии следствия, с мужчиной и детьми расправились 38-летний сожитель матери погибших детей и его 37-летний знакомый. Оба уже были судимы. Расследование уголовного дела продолжается.

По предварительным данным, 14-летний мальчик и 12-летняя девочка погибли от удушения. Их дед скончался от открытой черепно-мозговой травмы.

Задержать подозреваемых в жестоком преступлении помог бдительный местный житель. Он сообщил правоохранителям о подозрительных людях, замеченных в лесу. Прибывший на место наряд полиции обнаружил изможденных мужчин, которые не стали сопротивляться стражам порядка, уточняет РЕН ТВ.

Как сообщало ИА REGNUM, тела мужчины и двоих детей с признаками насильственной смерти были найдены в частном доме в поселке Кожва 4 октября. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц».

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