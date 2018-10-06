Драка со стрельбой произошла в кафе в Киеве

Киев, , 22:56 — REGNUM Трое мужчин устроили драку со стрельбой в кафе в Киеве. Об этом сообщается на сайте полиции столицы Украины.

Инцидент произошел в субботу, 6 октября, на ул. Михаила Гришко.

«Конфликт (в кафе) устроили трое нетрезвых мужчин, — говорится в сообщении. — Когда их попытались успокоить работники заведения, они устроили драку, а один достал пистолет».

Отмечается, в результате стрельбы пострадали двое охранников, которые пытались утихомирить правонарушителей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Стражи порядка, прибывшие на место ЧП, задержали подозреваемых.

Читайте также: Два человека ранены в результате драки в Киеве

А также: На Украине неизвестные в масках пытались захватить харьковский элеватор