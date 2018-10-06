Украинский снайпер ранил мирного жителя Донецка

Соледар, ДНР, , 22:09 — REGNUM Мужчина 1963 года рождения получил ранение в ходе снайперского обстрела поселка Трудовские, расположенного на окраине Донецка, сообщили 6 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

«Диагноз: пулевое ранение межлопаточной области и затылочной части», — сказано в сообщении.

Украинский снайпер начал обстрел со стороны оккупированной Марьинки около 18:40 мск. В момент обстрела пострадавший мужчина находился дома.

Напомним, в течение суток 4 октября боевики ВСУ 28 раз обстреляли территорию ДНР, повредив линию электропередач.

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