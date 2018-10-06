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В Дагестане маршрутка столкнулась с коровой

Происшествия

ДТП произошло в субботу, 6 октября, в Кумторкалинском районе

В Дагестане маршрутка столкнулась с коровой
Иван Шилов © ИА REGNUM
Скорая помощь

Махачкала, 6 октября 2018, 21:47 — REGNUM  Пассажирская газель столкнулась с коровой в Дагестане. Об этом сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе регионального минздрава.

ДТП произошло в субботу, 6 октября, в Кумторкалинском районе. По последним данным, в результате инцидента пострадали семь человек.

«Микроавтобус с пассажирами столкнулся с коровой, которая вышла на дорогу», — сказал источник.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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