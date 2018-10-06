Грузовой поезд сбил двух человек в Краснодарском крае

Краснодар, 6 октября 2018, 19:25 — REGNUM По факту смертельного травмирования двух мужчин в Крымском районе Краснодарского края проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).
Трагедия произошла в субботу, 6 октября, на 776 км Северо-Кавказской железной дороги.
«Грузовым поездом на перегоне Тоннельная-Баканская … были смертельно травмированы отец с сыном», — говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
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