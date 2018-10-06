«Месть рыбной мафии»: кто поджёг дом тюменского управленца?

Тюмень, , 17:49 — REGNUM В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту поджога дома врио руководителя Нижнеобского территориального управления рыболовства Ивана Матаева в селе Ярково. Инцидент произошёл в ночь на 1 сентября. Полицейские следователи ищут поджигателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по Тюменской области.

Пламя уничтожило баню, гараж и сарай, частично задело дом, в котором находились родители Ивана Матаева и его пятилетняя дочь. Пострадал отец руководителя Нижнеобского рыболовства — получил ожоги второй степени. У следствия нет сомнений в поджоге, однако отсутствуют и конкретные подозреваемые.

По одной из версий, поджог связан с профессиональной деятельностью Ивана Матаева, с местью некой «рыбной мафии». Портал 72.ru сообщает, что в конце августа на Центральном рынке Нижневартовска нашли сибирскую стерлядь без сопроводительных документов. Вскоре подожгли автомобиль госинспектора Нижнеобского ТУ рыболовства в Нижневартовском районе ХМАО-Югры Владимира Лосева. Вслед за этим — поджог дома, где был прописан Иван Матаев. Источники в правоохранительных органах сообщили изданию, что оба преступления могут быть взаимосвязаны с рейдами против браконьеров и выявлением незаконной реализации ценных пород рыб.

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