Коалиция США уничтожила группу боевиков ИГ* на севере Ирака

Багдад, , 17:16 — REGNUM Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удар по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в окрестностях иракского села Кушаф на берегу реки Тигр (провинция Мосул). Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил командующий силами пешмерге Сирван Барзани.

«Целью ударов были боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), укрывшиеся в южной части села», — сказал Барзани.

По его словам, в результате авиаудара было уничтожено пять террористов.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 30 сентября министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем во время выступления на 73-й Генассамблее ООН заявил, что коалиция США ответственна за военные преступления на территории Сирии.

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