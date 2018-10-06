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В Индии в результате ДТП погибли 20 человек

Происшествия

Авария произошла в субботу, 6 октября, вблизи населенного пункта Маруф в штате Джамму и Кашмир

Нью-Дели, 6 октября 2018, 16:12 — REGNUM  В Индии попал в ДТП микроавтобус с пассажирами. Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на свои источники.

Авария произошла в субботу, 6 октября, вблизи населенного пункта Маруф в штате Джамму и Кашмир. По последним данным, в результате инцидента погибли 20 человек, еще более 10 пострадали.

По предварительным данным, водитель потерял управление, после чего транспортное средство съехало с дороги.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в городе Салем (штат Тамилнад, Индия) столкнулись грузовик и два автобуса. В результате инцидента погибли семь человек, еще полсотни получили травмы.

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