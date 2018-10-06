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Директор компании, маршрутка которой разбилась под Тверью, задержан

Происшествия

Погибли 13 человек

Директор компании, маршрутка которой разбилась под Тверью, задержан
Иван Шилов © ИА REGNUM
Арест

Тверь, 6 октября 2018, 14:27 — REGNUM  Директор компании-перевозчика, которой принадлежала маршрутка, попавшая в страшное дорожно-транспортное происшествие под Тверью, задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по факту оказания услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть людей по неосторожности. Об этом сегодня, 6 октября, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Задержан директор компании «ТрансАвто». Именно этой компании принадлежала маршрутка Ford Transit, которая на трассе вблизи поселка Некрасово в Тверской области столкнулась с пассажирским автобусом «ЛиАЗ». В результате этой аварии погибли 13 человек, еще трех пострадавших доставили в больницу Твери, двое из них находятся вкрайне тяжелом состоянии.

В ходе разбирательства было установлено, что правила дорожного движения нарушил водитель микроавтобуса. Он, находясь за рулем разговаривал по телефону и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом.

С директором компании «ТрансАвто» проводятся следственные мероприятия. Он дает показания. В компании изъята техническая документация и информация по обеспечению безопасности пассажирских перевозок.

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Дорожно-транспортные происшествия
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