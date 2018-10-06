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Гражданские лица погибли от авиаудара в афганской провинции Кандагар

Происшествия

Авиаудар, нанесенный в ходе столкновений между правительственными силами и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), стал причиной гибели четырех мирных жителей

Гражданские лица погибли от авиаудара в афганской провинции Кандагар
Цитата из х/ф «Жестяной барабан». Реж. Фолькер Шлёндорф. 1979. ФРГ, Франция, Югославия, Польша
Последствия авиаудара

Кандагар, Афганистан, 6 октября 2018, 12:20 — REGNUM  5 октября официальный представитель властей провинции Кандагар (столица провинции — г. Кандагар) подтвердил, что в результате авиаудара, нанесенного по боевикам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибло четверо мирных жителя.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на несколько деревень в уезде Маруф провинции Кандагар, однако, силы Афганистана оказали им сопротивление. Боевики, укрывшись в домах местных жителей, открыли огонь из тяжёлого оружия по сотрудникам Национальной полиции, которые были вынуждены запросить авиаподдержку.

По словам официального представителя властей провинции Кандагар, в результате удара погибло три женщины и один ребенок, еще восемь мирных жителей получили ранения. Он также сообщил, что было ликвидировано восемь боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Официальные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.

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Зарубежная хроника
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