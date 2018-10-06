Гражданские лица погибли от авиаудара в афганской провинции Кандагар

Кандагар, Афганистан, , 12:20 — REGNUM 5 октября официальный представитель властей провинции Кандагар (столица провинции — г. Кандагар) подтвердил, что в результате авиаудара, нанесенного по боевикам движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибло четверо мирных жителя.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на несколько деревень в уезде Маруф провинции Кандагар, однако, силы Афганистана оказали им сопротивление. Боевики, укрывшись в домах местных жителей, открыли огонь из тяжёлого оружия по сотрудникам Национальной полиции, которые были вынуждены запросить авиаподдержку.

По словам официального представителя властей провинции Кандагар, в результате удара погибло три женщины и один ребенок, еще восемь мирных жителей получили ранения. Он также сообщил, что было ликвидировано восемь боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Официальные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.