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На Оман надвигается сильнейший тропический циклон

Происшествия

Метеорологи предупреждают, что на Оман надвигается сильный тропический циклон, который может привести к оползням

На Оман надвигается сильнейший тропический циклон
Иллюстрация: NASA
Циклон

Маскат, 6 октября 2018, 12:16 — REGNUM  5 октября метеорологические службы сообщили о надвигающемся на Оман циклон, который, по их словам, может привести к оползням в стране. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, циклон придет со стороны южной Индии, а именно из штатов Керала и Тамилнад, где уже прошли проливные дожди.

Метеорологическая служба Индии предупреждает о том, что в Омане в течение нескольких дней пройдут чрезвычайно сильные ливни, кульминация которых настанет в воскресенье.

Источник также добавляет, что шторм не нанесет сильного урона Индии, однако, по мере продвижения циклона на север к Оману, может привести к наводнению и оползням в стране.

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Зарубежная хроника
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