При ликвидации последствий камнепада в Иркутской области погиб рабочий

Иркутск, , 10:39 — REGNUM Один человек погиб и один получил травмы при ликвидации последствий камнепада на Кругобайкальской железной дороге (КБЖД), сообщили 5 октября в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

Сообщается, что 43-летний работник железной дороги погиб при проведении восстановительных работ после камнепада, произошедшего ранее. Рабочий обследовал склон, с целью предотвращения нового обвала и попал под повторный камнепад. Второй рабочий, также находившийся в это время на склоне, получил незначительные травмы.

Также в результате схода камней, было повреждёно железнодорожное полотно. По этой причине произошла задержка поезда, следовавшего по маршруту Порт Байкал — Слюдянка. Все пассажиры поезда были эвакуированы и доставлены в пункт назначения водным транспортом.

В данный момент на аварийном участке КБЖД идут восстановительные работы.

Следует отметить, что Кругобайка́льская желе́зная доро́га (КБЖД) имеет важное культурное, историческое и туристическое значение. На КБЖД расположены около 800 объектов культурного наследия. По количеству инженерных сооружений на участок пути она занимает одно из первых мест в мире.