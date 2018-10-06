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Возле вулкана Этна произошло землетрясение магнитудой 4,8

Происшествия

Эпицентр землетрясения находился на территории коммуны Санта-Мария-ди-Ликодия на итальянском острове Сицилия

Палермо, Италия, 6 октября 2018, 07:52 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на Сицилии 6 октября, сообщает ANSA.

Эпицентр землетрясения находился на территории коммуны Санта-Мария-ди-Ликодия на итальянском острове Сицилия. В результате землетрясения несколько человек были доставлены в больницу с легкими ранениями.

В Санта-Мария-ди-Ликодия, а также двух соседних коммунах зафиксированы обрушения карнизов некоторых зданий. Местная администрация оцепила пострадавшие районы.

Отметим, что землетрясение было зафиксировано недалеко от вулкана Этна, являющегося одним из самых активных вулканов Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года около 10 человек получили ранения в результате извержения одного из кратеров Этны.

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Землетрясения
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