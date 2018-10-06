В Индии погибли возвращавшиеся из храма паломники

Нью-Дели, , 05:17 — REGNUM Не менее девяти человек погибли в результате аварии в штате Уттаракханд (Индия), сообщает «Синьхуа».

Люди разбились в Гималаях: автобус рухнул в ущелье. В фургоне ехали паломники, возвращавшиеся из храма Ганготри.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в городе Салем (штат Тамилнад, Индия) семь человек погибли и полсотни получили травмы в результате крупного ДТП, при котором столкнулись грузовик и два автобуса.

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