Пожар в ТЦ «СахаЭкспоцетр» ликвидирован

Якутск, , 00:47 — REGNUM Пожар в ТЦ «СахаЭкспоцетр» в Якутске ликвидирован, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

«В здание «СахаЭкспоцетр» на ул. Ярославского города Якутска пожар ликвидирован. Общая площадь пожара 70 кв. м», — сообщили в пресс-службе.

В тушение пожара принимали участие 51 человек личного состава и 13 единиц техники. Пострадавших в результате ЧП нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в «СахаЭкспоцетре» начался вечером 5 октября. Пожарные приехали на вызов через пять минут после звонка.

На момент прибытия бригады горел бутик на третьем этаже. Из здания эвакуировали 120 человек.

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