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Станции метро в Москве проверяли из-за подозрительного разговора пассажиров

Происшествия

Опасных предметов обнаружено не было

Станции метро в Москве проверяли из-за подозрительного разговора пассажиров
Иван Шилов © ИА REGNUM
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Москва, 5 октября 2018, 22:35 — REGNUM  Станции «Выхино» и «Курская» Московского метрополитена вечером 5 октября проверяли из возможной угрозы взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

По информации ведомства, никаких опасных предметов в ходе проверочных мероприятий обнаружено не было.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что на станции «Выхино» женщина услышала, как двое молодых людей грозили «отомстить за станцию «Курская».

В связи с этим было принято решение обследовать обе станции. Метрополитен при этом работал в штатном режиме.

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