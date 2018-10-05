Станции метро в Москве проверяли из-за подозрительного разговора пассажиров

Москва, , 22:35 — REGNUM Станции «Выхино» и «Курская» Московского метрополитена вечером 5 октября проверяли из возможной угрозы взрыва. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

По информации ведомства, никаких опасных предметов в ходе проверочных мероприятий обнаружено не было.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что на станции «Выхино» женщина услышала, как двое молодых людей грозили «отомстить за станцию «Курская».

В связи с этим было принято решение обследовать обе станции. Метрополитен при этом работал в штатном режиме.