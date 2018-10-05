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Автокатастрофа под Тверью, где погибло 13 человек, попала на видео

Происшествия

Запись сделана видеорегистратором проезжавшего мимо автомобиля

Тверь, 5 октября 2018, 22:23 — REGNUM  Столкновение автобусов в Тверской области, приведшее к гибели 13 человек, было заснято видеорегистратором одного из попутных автомобилей. ГИБДД РФ 5 октября опубликовала видеозапись этой катастрофы. Кадры трагедии транслировал телеканал НТВ.

На кадрах видно, что микроавтобус Ford Transit выехал на встречную полосу, навстречу автобусу ЛиАЗ, с которым и столкнулся.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате столкновения погиб водитель микроавтобуса и 12 пассажиров. Три человека доставлены в больницы, состояние двоих из них оценивается как критическое.

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Дорожно-транспортные происшествия
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