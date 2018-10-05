В Киеве военная прокуратура пресекла продажу ворованных авиадвигателей

Киев, , 22:28 — REGNUM В Киеве задержан лейтенант одной из частей ВСУ, который пытался продать за границу два двигателя от вертолёта Ми-8, сообщила 5 октября пресс-служба военной прокуратуры центрального региона Украины.

«Реализуя задуманное, указанный офицер организовал проезд на территорию военной части заранее подготовленного грузового автомобиля, после чего погрузил указанное военное имущество и вывез его с целью дальнейшей продажи за рубеж. Однако во время вывоза правонарушитель был задержан», — сказано в сообщении.

Авиадвигатели ТВЗ-117А изъяты, продолжаются следственные действия.

Напомним, передача Украине американских противотанковых комплексов Javelin вызвала массу споров на тему их сохранности. Эксперты полагают, что американское оружие рано или поздно будет украдено и продано украинскими военнослужащими.

Читайте также: Сломают или украдут — политолог о судьбе комплексов Javelin на Украине