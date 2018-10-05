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Почтовый сервер ИА REGNUM подвергся массированной кибератаке

Происшествия

Злоумышленникам не удалось взломать систему защиты электронных систем агентства

Почтовый сервер ИА REGNUM подвергся массированной кибератаке
B_A
Интернет-вербовщик

Москва, 5 октября 2018, 22:10 — REGNUM  Сегодня, 5 октября, почтовый сервер информационного агентства REGNUM подвергся кибератаке.

По данным технической службы ИА REGNUM, неизвестные злоумышленники в течение дня подвергли почтовый сервер агентства так называемому брутфорсу (brute force — метод «грубой силы»).

Суть этой кибератаки в том, что злоумышленники в автоматическом режиме пытаются перебрать все возможные пароли от почтового сервера, обращаясь к нему с ip-адресов разных стран. Для этого используется крупная бот-сеть.

Сотрудники технического отдела ИА REGNUM смогли отразить все кибератаки, и электронные системы агентства не пострадали и работают в штатном режиме.

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Жизнь ИА REGNUM
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