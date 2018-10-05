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На Украине 20 воспитанников детсада попали в больницу с кишечной инфекцией

Происшествия

Инцидент произошёл в Хмельницкой области

На Украине 20 воспитанников детсада попали в больницу с кишечной инфекцией
Katrina_S
Детский сад

Нетешин, Украина, 5 октября 2018, 20:39 — REGNUM  В Хмельницкой области Украины зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции в детском саду. Об этом сообщает 5 октября пресс-служба Хмельницкого областного лабораторного центра министерства здравоохранения Украины.

Как уточняется, ЧП произошло в детском саду комбинированного типа «Радуга» в городе Нетешине.

«По состоянию на 5 октября в инфекционное отделение госпитализирован 21 человек, в том числе 20 детей. Все дети являются воспитанниками этого учреждения. Среди заболевших один воспитатель», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалистами проведено исследование проб пищевых продуктов, воды и смывов с объектов окружающей среды. Эпидемиологическое расследование на данный момент продолжаются.

Напомним, что это не первый подобный инцидент на Украине за последнее время. Так, в середине сентября в Днепре произошло массовое отравление учащихся школы №62. В больницу были доставлены около 40 человек.

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Массовые пищевые отравления
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