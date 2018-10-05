На Украине 20 воспитанников детсада попали в больницу с кишечной инфекцией

Нетешин, Украина, , 20:39 — REGNUM В Хмельницкой области Украины зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции в детском саду. Об этом сообщает 5 октября пресс-служба Хмельницкого областного лабораторного центра министерства здравоохранения Украины.

Как уточняется, ЧП произошло в детском саду комбинированного типа «Радуга» в городе Нетешине.

«По состоянию на 5 октября в инфекционное отделение госпитализирован 21 человек, в том числе 20 детей. Все дети являются воспитанниками этого учреждения. Среди заболевших один воспитатель», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалистами проведено исследование проб пищевых продуктов, воды и смывов с объектов окружающей среды. Эпидемиологическое расследование на данный момент продолжаются.

Напомним, что это не первый подобный инцидент на Украине за последнее время. Так, в середине сентября в Днепре произошло массовое отравление учащихся школы №62. В больницу были доставлены около 40 человек.