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На учениях в Псковской области погибли двое десантников

Происшествия

Военнослужащие утонули вместе с бронемашиной при форсировании реки

На учениях в Псковской области погибли двое десантников
Иллюстрация: Mil.ru
Десант

Псков, 5 октября 2018, 20:18 — REGNUM  На территории Псковской области во время учений погибли двое военнослужащих 76-й Гвардейской десантно-штурмовой дивизии, сообщает 5 октября региональное издание «Курьер» со ссылкой на пресс-службу соединения.

По информации издания, трагический случай произошел 2 октября в районе Кисловского полигона. При форсировании реки Великой на бронетехнике у одной боевой машины десанта заглох двигатель и она начала тонуть. Двое военнослужащих, находившихся внутри десантного отсека БМД-4М не смогли вовремя покинуть бронемашину. Водолазы смогли вытащить их на поверхность, однако один из десантников был уже мертв, а второй умер в реанимации.

Уточняется, что один из погибших проходил срочную службу, второй служил по контракту.

Причины гибели людей и технического отказа бронемашины устанавливает специальная комиссия. Пресс-служба дивизии отмечает, что ставшая причиной гибели БМД-4М была новой, недавно поступившей в часть.

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Военные учения
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