Житель Уфы похитил малолетних обидчиков своего сына и угрожал им убийством

Уфа, , 19:07 — REGNUM В Башкирии возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 127 («Незаконное лишение свободы, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего») и ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») в отношении местного жителя. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственного управлении СКР по республике.

По данным следствия, житель Уфы поймал двоих детей в возрасте 8 и 9 лет. Желая их проучить за то, что они обижали его сына, мужчина посадил детей в автомобиль и вывез к реке. Разгневанный отец угрожал детям убийством, а после этого отвез их обратно.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Проводится допрос очевидцев и других свидетелей по делу.

Жизни и здоровью детей сейчас ничего не угрожает.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июле 2018 года вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая («Единая Россия») внесла в Госдуму законопроект, ускоряющий поиск пропавших детей.

Если закон будет принят, при поиске будет возможно использование геолокационных данных мобильных телефонов по соответствующему заявлению родителей или опекунов и на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность. Если сим-карта устройства зарегистрирована на другого человека, то потребуется также его письменное согласие. При этом обязательным является уведомление суда в течение 24 часов, а в случае необходимости продолжения поиска предусмотрена необходимость получения судебного решения.

Сейчас на получение данных геолокации несовершеннолетних необходимо согласие суда, что затягивает время поисков.