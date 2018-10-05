Тверские власти выплатят по 200 тыс. рублей семьям погибших в ДТП

Тверь, , 18:16 — REGNUM Материальную помощь в сумме 200 тыс. рублей на семью выплатят родным погибших в автоаварии с участием маршрутки в Тверской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Еще по 100 тыс. рублей будет выплачено пострадавшим в автоаварии. Соответствующее поручение дал глава региона Игорь Руденя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также родственники погибших, в соответствии с законодательством, получат страховые выплаты — по данным компании «Согаз», они составят около 2 млн рублей.

Авария, унесшая жизни 13 человек, произошла утром 5 октября в Калининском районе Тверской области. Как установлено, водитель микроавтобуса вылетел на встречную полосу движения и врезался в автобус, ехавший на встречу. Три человека после аварии остаются в больницах, их состояние стабильное. СКР возбудил и расследует уголовное дело по факту аварии. В Ржеве и Старицком районе 6−7 октября объявлен траур по погибшим.