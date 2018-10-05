Состояние пострадавших в ДТП под Тверью стабильное – медики

Тверь, , 18:07 — REGNUM Состояние троих пострадавших в автоаварии с участием автобуса и микроавтобуса под Тверью оценивается как стабильное. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.

Как пояснил завотделением анестезиологии и реанимации больницы скорой медицинской помощи Николай Герасимов, двое пострадавших, мужчины 19 и 48 лет, находятся в реанимации. Оба в сознании, у них диагностированы сочетанные травмы. Еще одна пострадавшая, женщина, госпитализирована в отделение нейрохирургии.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 5 октября в автоаварии с участием микроавтобуса и автобуса в Тверской области погибли 13 человек, трое были госпитализированы. СКР возбудил уголовное дело: по предварительным данным, водитель микроавтобуса вылетел на встречную полосу движения и врезался в автобус. По какой причине это произошло, устанавливают следователи.

В Тверской области в городах Ржев и Старица 6 и 7 октября объявлен траур по погибшим.

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