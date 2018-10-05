В Югре арестован подозреваемый в насилии над двумя подростками

Ханты-Мансийск, , 18:04 — REGNUM В Ханты-Мансийске арестован один из истязателей двух молодых людей — его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера. Объявлен в розыск подельник обвиняемого, который, предположительно, делал видеосъемку издевательств над потерпевшими.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, житель Ханты-Мансийска 1999 года рождения подозревается в участии в расправе над двумя юношами, взломавшими чужой гараж. Поводом для расследования стала публикация видео в соцсетях, на котором зафиксированы пытки инструментами, паяльной лампой, сексуальное насилие над молодыми людьми, которых таким образом наказывали за попытку воровства.

Следователи установили и опросили пострадавших и двоих очевидцев преступления. Инцидент произошел в 2017 году в одном из городских гаражных кооперативов столицы Югры.

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