В Тверской области объявлен траур по погибшим в ДТП с маршруткой

Тверь, , 17:59 — REGNUM В Тверской области объявлен двухдневный траур по погибшим в результате ДТП с участием маршрутного такси и автобуса. Об этом сообщила 5 октября пресс-служба регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Власти Ржева и Старицы, жителями которых являлись погибшие в ДТП, по просьбе губернатора Игоря Рудени обеспечат расходы на организацию похорон. 6 и 7 октября в городах Ржев и Старица объявлен траур», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также назвали размеры материальной помощи, которую получат семьи погибших и пострадавшие в результате аварии. Сообщается, что родным погибших будет выделено по 200 тысяч рублей на семью, пострадавшие получат по 100 тысяч рублей. Средства будут выделены из резервного фонда губернатора. Кроме этого, родственники погибших получат страховые выплаты в соответствии с законодательством.

Как передавало ИА REGNUM, утром 5 октября в Калининском районе Тверской области в результате лобового столкновения пассажирского микроавтобуса с автобусом ЛиАЗ погибли 13 человек, ещё трое находятся в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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