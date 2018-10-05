Пятница, 5 Октября 2018 года
18:21:36 МСК

Новгородский губернатор направил соболезнования в связи с ДТП под Тверью

Происшествия

В автоаварии с участием пассажирского автобуса погибли 13 человек

Новгородский губернатор направил соболезнования в связи с ДТП под Тверью
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Свеча

Великий Новгород, 5 октября 2018, 17:02 — REGNUM  Губернатор Новгородской области Андрей Никитин направил телеграмму губернатору Тверской области Игорю Рудени, в которой выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ДТП.

«От имени жителей Новгородской области и от себя лично выражаю искренние соболезнования в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим сегодня в Тверской области и повлекшим гибель 13 человек. Это невосполнимая утрата и мы скорбим вместе с вами, родными и близкими погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в телеграмме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате столкновения микроавтобуса Ford, осуществлявшего заказные перевозки, и автобуса ЛИАЗ компании «Тверьавтотранс» в Калининском районе Тверской области утром 5 октября погибли 13 человек, трое находятся в больнице. По факту аварии возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, микроавтобус выехал на встречную полосу, по которой следовал рейсовый автобус. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим в результате ДТП.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авария с участием маршрутки и автобуса в Тверской области
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить