Соболезнования в связи с трагедией под Тверью направил полпред в ЦФО

Тверь, , 16:35 — REGNUM Полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев выразил соболезнования в связи с дорожно-транспортным происшествием 5 октября под Тверью.

«Примите искренние соболезнования в связи с гибелью людей в результате дорожно-транспортного происшествия в Тверской области. Прошу передать слова утешения семьям погибших. Скорбим вместе с ними», — цитирует телеграмму на имя губернатора Игоря Рудени пресс-служба облправительства.

Соболезнования в связи с аварией под Тверью также выразили председатель и депутаты Законодательного собрания региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате столкновения микроавтобуса и автобуса в Калининском районе тверской области утром 5 октября погибли 13 человек, трое находятся в больнице. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Страховая компания сообщила о начале страховых выплат родным погибших и пострадавшим в аварии. Со стороны правительства региона губернатор Игорь Руденя обещал материальную помощь.