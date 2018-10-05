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Мурманский чиновник пожалуется на полицейских в прокуратуру

Происшествия

Свое задержание на сутки без предъявления обвинения Андрей Сахаров считает незаконным

Мурманский чиновник пожалуется на полицейских в прокуратуру
Иллюстрация: Prok-murmansk.ru
Прокуратура Мурманской области

Мурманск, 5 октября 2018, 16:02 — REGNUM  Сегодня в Мурманске замминистра по внутренней политике и массовым коммуникациям региона Андрей Сахаров ответил журналистам на вопрос относительно своего задержания, сообщает Мурманский вестник.

«Сейчас ситуацией занимаются адвокаты. В ближайшее время мы обратимся в органы прокуратуры по поводу этого момента. Мое мнение, что задержание было незаконным», — цитирует издание Сахарова.

Прочие комментарии будут даны прокурорами и адвокатами, сообщил замминистра.

Напомним, 26 сентября появилась информация о задержании Андрея Сахарова полицией. На следующий день чиновника отпустили без предъявления обвинений.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях правительство Мурманской области засветилось в другой громкой новости — в столице Заполярья начался суд над бывшим министром природных ресурсов Эльвирой Макаровой. Как полагает следствие, бывшая чиновница незаконно построила себе дачу в лесопарковой зоне.

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