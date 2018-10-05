В Татарии почти два десятка детей госпитализированы из-за отравления

Арский район, Татария, , 15:42 — REGNUM В Арском районе Татарии 18 подростков обратились за медицинской помощью в связи с отравлением. Об этом ИА REGNUM сообщили в минздраве республики.

По данным ведомства, из 18 детей 16 госпитализированы в районную больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Уточняется, что отравление произошло ингаляционное отравление неизвестным веществом. Госпитализированным оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Предположительно, подростки отравились духами, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на источник. Духи, купленные в магазине низких цен, кто-то из детей принес в компанию и распылил. После этого несколько человек почувствовали себя плохо.