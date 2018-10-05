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Блогер из Чувашии стал фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма

Происшествия

Пост, из-за которого было возбуждено дело, он разместил в соцсети

Чебоксары, 5 октября 2018, 15:34 — REGNUM  В отношении блогера из Чувашии возбуждено уголовное дело по ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

По версии следствия, молодой человек разместил на своей странице в одной из социальных сетей информационный материал, «содержание которого направлено на реабилитацию идеологии германского нацизма».

Прокурор признал решение о возбуждении уголовного дела законным и обоснованным.

Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком на три года, также виновному могут назначить принудительные работы или крупный штраф.

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