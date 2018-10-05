Обнародовано видео с места крушения МиГ-29 в Подмосковье

Егорьевск, Московская область, , 15:30 — REGNUM На портале YouTube обнародовано видео с места падения военного самолета МиГ-29 в Подмосковье.

На кадрах видно, что истребитель после крушения разлетелся на части. Никаких жилых построек вблизи места авиакатастрофы нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, истребитель МиГ-29, принадлежавший Летно-испытательному институту (ЛИИ) имени Громова, потерпел крушение в Подмосковье 5 октября. Пилотам воздушного судна удалось катапультироваться.

ЧП произошло недалеко от Егорьевска. По предварительным данным, причиной падения самолета стало возгорание около одного из двигателей.

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