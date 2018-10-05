В Омской области вандалы разгромили постаменты на исилькульской Аллее Славы

Исилькуль, Омская область, , 15:09 — REGNUM В Исилькуле (Омская область) неизвестные злоумышленники ночью 5 октября сломали постаменты для бюстов Героев и Славы Исилькульского района, недавно возведённые на территории городского парка.

Как передаёт телекомпания Итв, строительные работы ведутся в городском парке с начала сентября. Горожане следят за ходом преображения. Молодёжь и школьники принимают участие в озеленении парка.

Сейчас злоумышленников, сломавших постаменты, ищут.

Тем временем исилькульцы возмущены поступком вандалов. Об этом они пишут в соцсетях.

«Бессовестные и неблагодарные, как так можно! Город начинает преображаться, так нет же, нужно испортить, сломать!» — выразила своё мнение о злоумышленниках пользователь соцсетей.

Напомним, из Омской области периодически приходят сообщения об актах вандализма в знаковых местах. Весной 2018 года в регионе разразился скандал. Вандалы осквернили стелу «Участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла 1941—1945 гг.» в Омске. Один из злоумышленников справил нужду прямо на монумент. Однако момент преступления попал в поле зрения камеры наружного наблюдения. Преступниками оказались трое местных жителей в возрасте от 17 до 20 лет.

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