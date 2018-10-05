Число жертв землетрясения в Индонезии приблизилось к 1,6 тыс. человек

Джакарта, , 14:50 — REGNUM В результате серии землетрясений и цунами в Индонезии погиб 1571 человек, еще 113 числятся пропавшими без вести, заявил 5 октября на брифинге официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий.

По его словам, ранения получили более 2,5 тыс. человек, свои дома были вынуждены покинуть свыше 70 тыс. местных жителей.

Напомним, 28 сентября в Индонезии серия мощных землетрясений вызвала цунами, которое обрушилось на остров Сулавеси. В пострадавшем регионе продолжается поисково-спасательная операция.

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