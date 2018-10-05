По факту унижения школьника ростовские следователи проводят проверку

Ростов-на-Дону, , 14:51 — REGNUM Сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области проводят проверку по факту оскорбления и унижения одного из учеников. Об этом ИА REGNUM проинформировали в ведомстве 5 октября.

«В связи с опубликованной в ряде СМИ информацией следственным управлением организовано проведение доследственной проверки. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Между тем инцидент, вызвавший общественный резонанс, обсуждают участники ростовских форумов и пользователи социальных сетей. По их сведениям, ЧП произошло в средней школе № 6 города Красный Сулин.

ИА REGNUM напоминает, что конфликт между учителем и педагогом вспыхнул 2 октября. О нём стало известно после того, как редакцию «Комсомольской правды» обратилась мать школьника, которого учительница публично оскорбила и унизила. Инцидент подтверждают видеокадры, снятые одноклассниками ребёнка.

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