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В ДТП под Тверью погибли супруга главы района и медсестры местной больницы

Происшествия

Всего авария унесла жизни 13 человек, из пассажиров маршрутки выжил лишь один

Тверь, 5 октября 2018, 14:46 — REGNUM  В числе погибших в страшной аварии в Тверской области, произошедшей утром 5 октября, — медсестры местных ЦРБ и поликлиники, а также супруга главы одного из районов региона. Об этом сообщило местное издание Tverigrad.

По информации издания, восемь человек выехали на микроавтобусе из Ржева, в их числе — четыре медсестры Ржевской ЦРБ и поликлиники № 2 станции Ржев, которые ехали в Тверь для повышения квалификации и сдачи аттестационных экзаменов. Затем в Старице в автобус сели еще четыре пассажира. В их числе значится и супруга главы Старицкого района Тверской области.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла в Калининском районе утром 5 октября. Микроавтобус выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Лиаз. Итог — 13 погибших, пассажиры и водитель микроавтобуса. Выжить в микроавтобусе удалось одному пассажиру — 19-летний молодой человек госпитализирован. В больницу с травмами также попали водитель Лиаза и его пассажир. СКР возбудил уголовное дело.

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Авария с участием маршрутки и автобуса в Тверской области
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