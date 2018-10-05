В ДТП под Тверью погибли супруга главы района и медсестры местной больницы

Тверь, , 14:46 — REGNUM В числе погибших в страшной аварии в Тверской области, произошедшей утром 5 октября, — медсестры местных ЦРБ и поликлиники, а также супруга главы одного из районов региона. Об этом сообщило местное издание Tverigrad.

По информации издания, восемь человек выехали на микроавтобусе из Ржева, в их числе — четыре медсестры Ржевской ЦРБ и поликлиники № 2 станции Ржев, которые ехали в Тверь для повышения квалификации и сдачи аттестационных экзаменов. Затем в Старице в автобус сели еще четыре пассажира. В их числе значится и супруга главы Старицкого района Тверской области.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла в Калининском районе утром 5 октября. Микроавтобус выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Лиаз. Итог — 13 погибших, пассажиры и водитель микроавтобуса. Выжить в микроавтобусе удалось одному пассажиру — 19-летний молодой человек госпитализирован. В больницу с травмами также попали водитель Лиаза и его пассажир. СКР возбудил уголовное дело.