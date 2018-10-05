ВСУ четыре раза нарушили режим тишины в ЛНР

Луганск, , 14:51 — REGNUM Четыре раза ВСУ обстреляли Луганскую Народную Республику (ЛНР) за сутки 4 октября, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, ВСУ обстреляли села Лозовое, Сокольники, Калиновку и поселок Михайловка. Украинские боевики применили минометы, БП, зенитные установки, гранатометы, пулеметы и другое стрелковое оружие.

Сутками ранее ВСУ два раза нарушили режим тишины в ЛНР, обстреляв населенные пункты Пришиб и Сокольники.

Напомним, в Донбассе с 29 августа объявлено «школьное» перемирие, но ВСУ не соблюдают договоренности и продолжают вести обстрел населенных пунктов, подвергая опасности жизни и здоровье мирных жителей.

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