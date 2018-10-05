Как «наглые и ловкие» калужские чиновники «съели» заслуженного педагога

Калуга, , 14:38 — REGNUM Заслуженный учитель России Виктор Комисаров, которого после ссоры с калужскими чиновниками последовательно «выдавливают» из каждого учебного заведения региона, впервые пришел работать в школу в 23 года, где стал преподавать историю. Сейчас ему 53 года, и он вынужден сидеть без работы по профессии за «нелояльность» к местной власти, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Четыре с половиной года безуспешных попыток вернуться, но не сдался и не предал тебя, школа», — написал ко Дню учителя в России на своей странице в социальной сети почётный работник образования РФ, обладатель звания «Учитель года», педагог истории с 30-летним стажем Виктор Комиссаров, который 21 год возглавлял старейшую калужскую школу № 6, где свое время учителем физики и астрономии был Константин Циолковский.

Так получилось, что спустя 100 лет после основания этой некогда престижной в Калуге школы № 6, её выпускникам чиновники от образования запретили выдавать аттестаты. Тогда директор школы Виктор Комиссаров встал на защиту воспитанников. Как отмечает Комиссаров, одной из причин его изгнания из профессии стала не только защита выпускников, но и личная страничка в соцсетях, где он публично высказывался на тему проблем в образовании, критиковал ЕГЭ и комментировал новостные события. В начале сентября Комиссарова «по звонку сверху» вынудили покинуть очередную школу, проработать в которой он успел ровно день.

«Всегда старался иметь свое мнение, да и детей учил не бояться говорить правду», — заявил Комиссаров корреспонденту ИА REGNUM.

История заслуженного педагога буквально взорвала социальные сети.

«Система телефонного права убила всех нестандартных педагогов в Калужской области. Говорить не хочется и молчать надоело. Со мной в Калужском пединституте случилась аналогичная история: просто съели более наглые и ловкие», — пишет пользователь Валентина Малькова.

«Виктор Иванович, дорогой, для нас, выпускников 6-й школы, Вы — целая эпоха. Большое человеческое спасибо за все! К сожалению, один в поле не воин. Непосильный труд — постоянно плыть против течения, пытаясь сломить систему. Мы Вам желаем терпения и душевного комфорта. Не сдавайтесь, мы с Вами!» — пишет Ирина Личугина-Аксенова.

«Это не проигрыш, Виктор Иванович. Это — победа! Гнилая система, неспособная Вас переварить, просто отторгла из себя. Что-то свершится в скором времени: крысы побегут, а подобно Вам людям с большой буквы предстоит закладывать новый фундамент», — считает Александр Рожковский.

На странице Комиссарова десятки комментариев. Калужане и пользователи из других регионов России всячески поддерживают незаслуженно уволенного властями калужского учителя и выражают ему свою искреннюю поддержку!

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Калуге буквально на второй день после распиаренного местными властями рабочего визита в регион министра просвещения России Ольги Васильевой необоснованно предложили уволиться из очередной школы почётному работнику образования РФ, обладателю звания «Учитель года» Виктору Комиссарову. Так, директор калужской школы № 20, где 1 сентября 2018 года педагог успел провести лишь шесть уроков, заставила Комиссарова уволиться, предъявив претензии в излишней «активности в социальной сети и нарушении этических норм». Опальный педагог, 30 лет проучивший детей, уже несколько лет в немилости у местных чиновников от образования и вынужден писать заявление «по собственному желанию» сразу после устройства в каждое новое учебное заведение.

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