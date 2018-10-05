Суд отказался выпустить бывшего мэра Рязани из колонии

Рязань, , 14:30 — REGNUM Бывший глава администрации Рязани Валерий Рюмин, осужденный за вымогательство, не смог получить условно-досрочное освобождение. Ходатайство об УДО 5 октября рассмотрел Скопинский районный суд Рязанской области, сообщили в пресс-службе суда.

В суде было установлено, что Валерий Рюмин несколько раз нарушал правила колонии, при этом признавался злостным нарушителем, а на момент рассмотрения ходатайства с него не были сняты два взыскания. Рассмотрев все данные о поведении Валерия Рюмина в колонии, суд решил, что он не заслуживает УДО и нуждается в дальнейшем исправлении в колонии.

«За отбытый срок, назначенного ему судом лишения свободы, у него не сформировалось в полной мере правопослушное поведение, уважительное отношение к обществу и правилам человеческого общежития», — говорится в сообщении пресс-службы.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в областном суде.

ИА REGNUM напоминает, что Валерий Рюмин, занимавший пост мэра с 1991 по 1994 годы, был осужден по ст. 163 УК РФ «Вымогательство» в 2015 году. В суде было доказано, что экс-градоначальник, работая редактором газеты, вымогал 3 млн рублей у главы Рязанской областной думы Аркадия Фомина. Суд приговорил его к 7,5 годам лишения свободы. Сейчас экс-мэр отбывает наказание в ФКУ ИК-5 УФСИН России по Рязанской области. В феврале 2018 года осужденный получил право ходатайствовать об УДО, так как отбыл две трети срока в колонии.

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