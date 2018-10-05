Источник назвал возможную причину крушения МиГ-29 в Подмосковье

Москва, , 14:25 — REGNUM Причиной крушения истребителя МиГ-29 в Московской области стало возгорание около одного из двигателей, сообщает 5 октября «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

«В ходе полета в районе одного из двух двигателей возникло возгорание», — сказал собеседник издания.

По его данным, пожар привел к потере управления двигательной установкой, однако пилоты смогли спланировать и увести машину в безопасное и безлюдное место, после чего катапультировались.

Напомним, 5 октября в Подмосковье потерпел крушение истребитель МиГ-29. Сообщалось, что истребитель принадлежит ЛИИ имени Громова. О точном месте падения самолёта пока не сообщается.

Объединённой авиастроительной корпорации создаст специальную комиссию для расследования авиакатастрофы.

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