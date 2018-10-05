Родным погибших в аварии под Тверью выплатят страховку в 2 млн рублей

Тверь, , 14:20 — REGNUM Родственники пассажиров микроавтобуса Ford, попавшего в аварию в Тверской области 5 октября, могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн руб. в соответствии с законодательством. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе страховой компании АО «СОГАЗ», где застрахована гражданская ответственность владельца микроавтобуса.

Для получения выплат родным погибших нужно обратиться в ближайший офис АО «СОГАЗ» с письменным заявлением на выплату (его можно заполнить в офисе), предъявить документ, удостоверяющий личность, свидетельство о смерти и документы, подтверждающие факт нахождения на иждивении у погибшего или родство с ним. В компании обещают осуществить страховые выплаты после получения необходимых документов в кратчайшие сроки.

Как сообщало ИА REGNUM, в автоаварии с участием пассажирского микроавтобуса Ford и автобуса Лиаз, произошедшей утром 5 октября в Тверской области, погибли 13 человек — пассажиры и водитель микроавтобуса. Три человека в больнице. СКР возбудил и расследует уголовное дело: по данным следствия, водитель микроавтобуса нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, где и допустил столкновение. Ранее глава региона сообщил, что власти намерены выплатить материальную помощь семьям погибших в аварии.

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