«Красный уровень угрозы» в Керале: индийский штат готовится к урагану

Тривандрам, Индия, , 18:02 — REGNUM 4 октября метеорологическая служба штата Керала, столица штата — город Тривандрам, заявила о том, что, скорее всего, 5 октября в Аравийском море сформируется циклон, который принесёт к Малабарскому побережью разрушительный ураган.

Как сообщает индийская газета «Хинду», правительство штата Керала предпринимает меры для того, чтобы возможный ураган нанёс как можно меньше разрушений и не стал причиной жертв среди населения. Одной из первых мер стал запрет выхода в море для рыбаков, а находящихся в открытом море рыбаков призвали немедленно вернуться домой. Возможный ураган вызывает тревогу и в соседних штатах (Карнатака и Тамилнаду) и союзных территории (Пудучерри).

В конце августа — начале сентября 2018 года в штате Керала из-за муссонных дождей произошло наводнение, нанёсшее серьезный урон инфраструктуре штата. По прошествии месяца после природного катаклизма правительство штата намеревается предпринять все усилия для того, чтобы не допустить повторения катастрофы.