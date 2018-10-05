Костромичей обвиняют в краже 11 тонн металла с теплотрассы

п.г.т. Красное-на-Волге, Костромская область, , 14:06 — REGNUM В Красносельском районе Костромской области обнаружена кража части недействующей теплотрассы, сообщает областное управление МВД. Троих костромичей обвиняют в краже 11 тонн металла.

Под данным полицейских, местный житель предложил знакомым из Костромы демонтировать «бесхозные» трубы, которые длительное время не использовались по назначению. По данным Krasnoenews.ru, мужчины «автогеном отпиливали трубу по частям, прятали куски металла в траве, а затем вывозили […] злоумышленники срезали и сдали в пункт приема 11 тонн стали».

В одну из «ходок» злоумышленники были взяты с поличным. Похищенное возвращено законным владельцам. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

Справка ИА REGNUM. Похищенные трубы теплотрассы в Красносельском районе являются частью тепловой системы котельной льнозавода в Шолохово. С вводом в эксплуатацию нового отопительного комплекса в поселке, данная котельная не работает и подлежит демонтажу.