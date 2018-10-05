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В здании торгового центра в Якутске вспыхнул пожар

Происшествия

Люди массово выбегают на улицу

Якутск, 5 октября 2018, 13:56 — REGNUM  В Якутске горит здание торгового центра Сахаэкспоцентр. По сообщению очевидцев с социальных сетях, на кадрах с места происшествия видно, как на втором этаже центра полыхает огонь.

Видео опубликовано: Сахамедиа

Возле здания столпилось больше количество людей, посетители торгового центра спешно покидают задние. На место приехали несколько пожарных нарядов. Идёт эвакуация людей.

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Как сообщало ИА REGNUM, крупный пожар произошёл в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове в марте 2018 года. В результате погибли 60 человек, большинство из которых — дети.

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