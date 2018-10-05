В столкновениях в провинции Фарьяб погибли афганские полицейские

Меймене, Афганистан, , 18:47 — REGNUM Официальные представители 209 корпуса армии Афганистана заявили, что на территории провинции Фарьяб (столица провинции — г. Меймене) произошли боевые столкновения между полицией Афганистана и вооруженными боевиками, потери есть с обеих сторон.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», группа боевиков совершила организованную атаку на один из контрольно-пропускных пунктов в уезде Кваджа Сабз Пош провинции Фарьяб.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в результате боев, продолжавшихся несколько часов, было ликвидировано шесть нападавших, еще шесть боевиков получили ранения. Среди убитых числится телохранитель теневого губернатора талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Фарьяб.

Представители 209 корпуса армии Афганистана также подтвердили, что в боях погибло по меньшей мере два сотрудника полиции Афганистана, еще два ополченца получили ранения.

На данный момент ни одна группировка, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), никак не прокомментировала данную информацию.