Силы безопасности Афганистана предотвратили взрывы в Кабуле

Кабул, , 18:10 — REGNUM 4 октября официальные представители Управления полиции Кабула заявили, что сотрудники сил безопасности Афганистана смогли помешать террористам организовать взрывы в столице страны.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», на территории Пятого полицейского округа террористы разместили два самодельных взрывных устройства, которые были обнаружены и обезврежены силами безопасности и обороны Афганистана.

Официальные представители Управления полиции Кабула также добавили, что в уезде Пагман провинции Кабул (столица провинции — г. Кабул) силами безопасности была обнаружена электромагнитная бомба, установленная на автомобиль марки Toyota. Силам безопасности удалось деактивировать ее раньше, чем террористы смогли привести устройство в действие.

На данный момент ни одна группировка, включая движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), никак не прокомментировала данную информацию.