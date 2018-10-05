ВСУ сорвали разведение сил и средств у Станицы Луганской в ЛНР

Луганск, , 13:39 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) сорвали разведение сил и средств на участке разделительной линии у Станицы Луганской. Об этом 5 октября сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

По его словам, представители Народной милиции ЛНР, согласно договоренностям контактной группы в Минске, были готовы развести силы и средства у Станицы Луганской, однако украинские силовики «в очередной раз продемонстрировали нежелание выполнять обязательства, подписанные в Минске».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в представительстве ЛНР в совместном центре контроля и координации (СЦКК) уведомили, что за сутки 4 октября, со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела территории республики.