Брянская прокуратура пытается защитить людей от смертельных колодцев

Брянск, , 13:35 — REGNUM Прокуратура потребовала от глав сельских поселений Стародубского района Брянской области поставить на учет бесхозные колодцы. Как сообщила 5 октября пресс-служба прокуратуры региона, бесхозные колодцы были найдены в трех сельских поселениях области. Власти сел просто забыли про них и даже не пытались взять под контроль.

«На территории ряда населённых пунктов Воронокского, Мохоновского и Понуровского сельских поселений имеются источники водоснабжения — колодцы, которые не имеют собственника, балансодержателя, эксплуатирующей организации, то есть являются бесхозяйным имуществом. При этом каких-либо мер к надлежащей реализации полномочий в части оформления колодцев в собственность со стороны администраций сельских поселений не принималось», — сообщили в пресс-службе.

В прокуратуре решили, что бездействие чиновников нарушило права людей на обеспечение качественной питьевой водой. Суд согласился с позицией ведомства.

ИА REGNUM отмечает, что бесхозные колодцы не только ставят под вопрос обеспечение чистой водой жителей, но и зачастую просто опасны для людей. Например, в 2017 году Стародубском районе погиб 11-летний ребенок, который упал в колодец, заполненный водой. Он умер от переохлаждения. За смерть мальчика ответила глава села. Она была осуждена за халатность: в суде доказали, что женщина не организовала профилактическое обследование колодцев. Отметим, что иногда беспечное отношение к колодцам становится причиной смерти целых семей. Так, в Воронежской области в 2018 году целая семья отравилась, выпив воды из колодца. Позже оказалось, что в воде были мышьяк.