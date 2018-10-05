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Двое граждан Узбекистана задержаны за изнасилование и убийство в Петербурге

Происшествия

Преступники напали на мурманчанку, проживавшую в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 октября 2018, 13:27 — REGNUM  Двое граждан Узбекистана задержаны в Санкт-Петербурге по обвинению в изнасиловании и убийстве молодой женщины в Выборгском районе города. Злоумышленники находятся под стражей, сообщило 5 октября Главное следственное управление по Санкт-Петербургу.

Полураздетое тело 33-летней уроженки Мурманской области было найдено 7 сентября в кустах у здания школы на улице Александра Матросова вблизи станции метро «Лесная». Сначала на теле жертвы не нашли признаков насильственной смерти, в рамках возбужденного уголовного дела была назначена экспертиза. Она показала, что женщина была изнасилована, а затем задушена.

По подозрению в совершении преступления в начале октября, с разницей в несколько дней, были задержаны уроженцы Узбекистана, 1995 и 1997 годов рождения. Им уже предъявлено обвинение по статье УК РФ «убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера».

Оба предполагаемых преступника находятся под стражей, им грозит пожизненное лишение свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре суд в Ленинградской области вынес обвинительный приговор 25-летнему мигранту из Узбекистана, который обвинялся в изнасиловании и убийстве петербурженки в сентябре 2017 года в лесу под Петербургом.

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