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В результате авиаудара в Афганистане убиты четверо мирных жителей

Происшествия

Боевики-исламисты пытались скрыться в их рядах от правительственных войск

Кабул, 5 октября 2018, 13:13 — REGNUM  Четверо мирных жителей погибли, еще восемь получили ранения в результате авиаудара сил безопасности Афганистана по свадебной процессии на юго-западе страны, сообщает со ссылкой на официальные лица британское агентство Reuters.

По словам главы полиции провинции Кандагар Абдула Разика, боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организовали нападение на округ Маруф, потому что правительственным войскам пришло нанести по исламистам авиаудар.

«Они попытались скрыться и смешались с жителями одной из местных деревень, которые принимали участие в свадебной процессии», — подчеркнул чиновник.

«В результате авиаудара погибли четверо мирных жителей, в том числе женщины и дети, а также ликвидированы десять боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавил он.

Власти Афганистана заявили о том, что начато расследование обстоятельств инцидента, поскольку неясно, кто стоял за ударом — афганская авиация или самолеты НАТО. В свою очередь, в НАТО подчеркнули, что их авиация не участвовала в каких-либо операциях поблизости от округа Маруф.

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